Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

CG Weather: अगले दो दिन तक कई जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून इस समय बस्तर संभाग के जिलों में ही मेहरबान है जिसके चलते लगातार बारिश हो रही हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

Meteorological Department issued Yellow Alert Today in 3 hours Rajasthan 10 districts heavy rains expected strong winds blow
फाइल फोटो पत्रिका

CG Weather: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन तक कई जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून इस समय बस्तर संभाग के जिलों में ही मेहरबान है जिसके चलते लगातार बारिश हो रही और इधर धूप का असर होने से उमस से बेचैनी छाई हुई है। 27 अगस्त को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में रहा।बिलासपुर सहित संभाग के जिलों में इन दिनों बारिश थम गई है, और पूरे दिन धूप का असर रहा, जिससे उमस दिनभर परेशान करती रही।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश हुई, सुकमा में एक-दो स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें सुकमा व बस्तानार में 21 सेंमी वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओड़िशा तट पर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 08:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.