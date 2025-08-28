CG Weather: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटे के भीतर होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

CG Weather: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन तक कई जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून इस समय बस्तर संभाग के जिलों में ही मेहरबान है जिसके चलते लगातार बारिश हो रही और इधर धूप का असर होने से उमस से बेचैनी छाई हुई है। 27 अगस्त को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में रहा।बिलासपुर सहित संभाग के जिलों में इन दिनों बारिश थम गई है, और पूरे दिन धूप का असर रहा, जिससे उमस दिनभर परेशान करती रही।
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश हुई, सुकमा में एक-दो स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें सुकमा व बस्तानार में 21 सेंमी वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओड़िशा तट पर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।