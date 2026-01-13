13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

​​Soumya Chaurasia: सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

​​Soumya Chaurasia: बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ACB और EOW की दलीलें सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 13, 2026

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)

​​Soumya Chaurasia: हाई कोर्ट ने बहुत चर्चित शराब घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया ने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की थी, लेकिन ACB और EOW ने बेल अर्जी का विरोध किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

​​Soumya Chaurasia: 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप

गौरतलब है कि 16 दिसंबर को ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, उसी शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए अब उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने शराब घोटाले के मामले में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। अपनी जांच में ED ने पाया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर किया गया था रिहा

​​Soumya Chaurasia: ध्यान रहे कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इससे पहले मई में सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने का भी निर्देश दिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 05:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ​​Soumya Chaurasia: सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बोतल से सिर फोड़ा, फिर गले लगाकर रोया… बीयर-बार में गर्लफ्रेंड की हत्या, LIVE Video आया सामने

रायपुर बीयर-बार मर्डर केस (photo source- Patrika)
रायपुर

पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

postmartam report,
रायपुर

Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ...

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ... ये खोज बदल देगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा(photo-patrika)
खास खबर

आयुष्मान योजना में 2100 करोड़ का भुगतान अटका

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.