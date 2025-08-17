हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, बिना नई प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल…

इसके बाद भी एचएसआरपी नहीं लगाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले में अप्रैल 2019 के पहले के 13 लाख 35 हजार वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक करीब 6 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगाई जा चुकी है। वहीं करीब 1 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। इनकी जांच करने के साथ ही नई नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर प्लेट लगाने में सबसे ज्यादा परेशानी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर हो रही है।