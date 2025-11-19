Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने किया लोगो का अनावरण

CG News: रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में होगा। इस मेले के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण मंगलवार को मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने किया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

CG News: रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने किया लोगो का अनावरण

रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला (Photo Patrika)

CG News: आवासीय योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य स्तरीय आवास मेला लगा रहा है। यह मेला 23, 24 और 25 नवंबर को रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में होगा। इस मेले के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण मंगलवार को मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने किया। इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण सहित मंडल के अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से मौजूद थे।

इस दौरान सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘आवास मेला 2025’ इसी दिशा में एक सार्थक पहल है, जहां मंडल की विभिन्न योजनाएं और संपत्तियां एक ही मंच पर आम जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशभर में लगभग 2000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा है।

एक फीसदी राशि देकर बुक कर सकेंगे भवन

आवास मेला कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आवंटी पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। मेले में हितग्राही मात्र 1 प्रतिशत राशि जमा कर भवन बुक करा सकेंगे। रायपुर, नवा रायपुर एवं आसपास की परियोजनाओं के साइट विज़टि की विशेष व्यवस्था रहेगी, साथ ही घर खरीदने वालों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा लोन सुविधा भी दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 08:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने किया लोगो का अनावरण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आतंकी संगठन से जुड़े दो नाबालिग भिलाई और रायपुर से गिरफ्तार, हमले की थी तैयारी

आतंकी संगठन से जुड़े दो नाबालिग भिलाई और रायपुर से गिरफ्तार, हमले की थी तैयारी
रायपुर

CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना

CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना
रायपुर

Raipur News: महादेव घाट की ओर से सुंदर नगर तक बनेगा फ्लाईओवर, लाख लोगों को जाम से मिलेगी राहत

Raipur News: महादेव घाट की ओर से सुंदर नगर तक बनेगा फ्लाईओवर, लाख लोगों को जाम से मिलेगी राहत
रायपुर

CG Vyapam: अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, 2 लाख 29 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

CG Vyapam Vacancy 2025
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा के विशेष सत्र, पूर्व सदस्यों का किया पुण्य स्मरण
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.