CG News: रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने किया लोगो का अनावरण

इस दौरान सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘आवास मेला 2025’ इसी दिशा में एक सार्थक पहल है, जहां मंडल की विभिन्न योजनाएं और संपत्तियां एक ही मंच पर आम जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशभर में लगभग 2000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा है।