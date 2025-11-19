CG News: रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने किया लोगो का अनावरण

रायपुर में 3 दिन तक आवास मेला (Photo Patrika)
CG News: आवासीय योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य स्तरीय आवास मेला लगा रहा है। यह मेला 23, 24 और 25 नवंबर को रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में होगा। इस मेले के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का अनावरण मंगलवार को मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने किया। इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण सहित मंडल के अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से मौजूद थे।
इस दौरान सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराना मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘आवास मेला 2025’ इसी दिशा में एक सार्थक पहल है, जहां मंडल की विभिन्न योजनाएं और संपत्तियां एक ही मंच पर आम जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशभर में लगभग 2000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा है।
आवास मेला कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आवंटी पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। मेले में हितग्राही मात्र 1 प्रतिशत राशि जमा कर भवन बुक करा सकेंगे। रायपुर, नवा रायपुर एवं आसपास की परियोजनाओं के साइट विज़टि की विशेष व्यवस्था रहेगी, साथ ही घर खरीदने वालों के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा लोन सुविधा भी दी जाएगी।
