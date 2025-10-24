CG News: बिजली बिल भेजने को लेकर भारी गड़बडी, ऑफलाइन में कम ऑनलाइन में ज्यादा दिखा रहा

हाफ बिजली योजना का दायरा सीमित होने से लोगों का बिल दोगुना से ज्यादा आने लगा है। ऐसे में इसका बोझ किराए पर रहने वाले लोगों पर आ रहा है। मकान मालिक जो पहले 5-6 रुपए प्रति यूनिट खपत का बिल लेता है। अब उसने बढ़ाकर 8-9 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। इससे किराएदार परेशान हैं। ऐसा ही मामला लोधीपारा में आया है, जहां किराएदारों में अक्टूबर से 8-9 रुपए प्रति यूनिट बिल देने का अल्टीमेटम मकान मालिक ने दिया है। उल्लेखनीय है कि, अब उपभोक्ताओं को 100 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने पर पूरी खपत का बिजली बिल चुकाना पड़ रहा।