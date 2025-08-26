CG Crime: पति ने पत्नी के प्रेमी का किया मर्डर,बोरे में मिली थी युवक की लाश, पत्नी संग शव को लगाया ठिकाने

CG Crime: खमतराई इलाके में अवैध संबंध के चलते एक युवक की हत्या हो गई। हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका, उसके पति व एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ओडिशा निवासी रामा माडे रांवाभाठा में मेटल पार्क स्थित आरआर इंडस्ट्रीज में मजदूरी करता था। वह अपने मामा के साथ रहता था। कंपनी में काम करने वाली एक महिला से उसके अवैध संबंध थे। रविवार को दोपहर करीब 3 बजे रामा उस महिला के घर गया पहुंचा।