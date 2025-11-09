Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल, कहा- व्यापारियों से हो रही लूट…

CG News: प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि प्रदेश के 99 प्रतिशत व्यापारियों के पास गुमास्ता लाइसेंस है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 09, 2025

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल(photo-patrika)

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने गुमटी, ठेला, छोटे मझोले व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि प्रदेश के 99 प्रतिशत व्यापारियों के पास गुमास्ता लाइसेंस है। इस आधार पर वर्षों से व्यवसाय कर रहे है, फिर अचानक ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता क्यों की गई है?

CG News: कांग्रेस ने बताया तानाशाही फैसला

जिस प्रकार से ट्रेड लाइसेंस की फीस तय की गई है, यह तो सीधा-सीधा लूट है। जुर्माना का प्रावधान अलग है, इससे तो व्यापारी परेशान होंगे। ट्रेड लाइसेंस के लिए उनको भटकना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए भारी लेन-देन होगा, यह सरकार का फैसला व्यापारी हित में नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने गुमास्ता की वैधता को 5 साल किया था, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही खत्म कर दिया गया। अब गुमास्ता जिनके पास में है उन्हें ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए दबाव बनाया जाएगा, आखिर सरकार इतनी तानाशाही पर क्यों उतर गई है?

Updated on:

09 Nov 2025 02:00 pm

Published on:

09 Nov 2025 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल, कहा- व्यापारियों से हो रही लूट…

