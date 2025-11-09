गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल, कहा- व्यापारियों से हो रही लूट…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने गुमटी, ठेला, छोटे मझोले व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि प्रदेश के 99 प्रतिशत व्यापारियों के पास गुमास्ता लाइसेंस है। इस आधार पर वर्षों से व्यवसाय कर रहे है, फिर अचानक ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता क्यों की गई है?