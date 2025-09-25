GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल..

GST exemption in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर नवरात्र पर जीएसटी 2.0 लागू होते ही शुरुआती दो दिन में बाजार में रौनक छा गई है। जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रेकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5 हजार वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 3000 दोपहिया, 1500 से ज्यादा कार और अन्य वाहन शामिल हैं। वाहनों की हो रही बुकिंग और खरीदी को देखते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने नवरात्र के 9 दिन में 30000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई है।
उनका कहना है कि वाहनों की पूछपरख के साथ इसकी डिमांड पिछले 10 दिन से हो रही है। नवरात्र के पहले दिन 3000 से ज्यादा और दूसरे दिन करीब 2000 वाहनों की डिलीवरी हुई। यह सामान्य दिनों की अपेक्षा 50 फीसदी से ज्यादा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान बाजार में मंदी का माहौल था लेकिन, इसके बाद हर साल इसकी मांग बढ़ रही है।
खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार कार, दोपहिया, मोपेड, स्कूटर और अन्य वाहन खरीद रहे हैं। बता दें कि दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूनतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक गिट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।
जीएसटी 2.0 लागू होने पर 1200 सीसी से कम के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से कम वाले डीजल इंजन वाली कारों पर 18 फीसदी जीएसटी है। पहले इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। 10 फीसदी तक इसके कम होने के कारण खरीदारों को सीधा इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही अतिरिक्त का लाभ मिलने से कारोबारी ग्रोथ हो रहा है। इस खरीदी से राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व में इजाफा होगा।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ऑटोमोबाइल कारोबारी मनीषराज सिंघानिया का कहना है कि दोपहिया की जगह चार पहिया खरीदना पसंद कर रहे है।
इसकी मुख्या वजह पहले जो कार 4.50 लाख रुपए में आती थी वह जीएसटी स्लैब के कम होने पर 3.50 लाख रुपए तक में मिल रही है। महंगी दोपहिया खरीदने पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत को देखते हुए कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। सामान्य तौर पर भारी छूट मिलने के कारण लोग घरेलू कार की डिमांड कर रहे हैं।