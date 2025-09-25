Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल..

GST exemption in CG: जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रेकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5 हजार वाहनों की बिक्री हुई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री(photo-patrika)
GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री(photo-patrika)

GST exemption in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर नवरात्र पर जीएसटी 2.0 लागू होते ही शुरुआती दो दिन में बाजार में रौनक छा गई है। जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रेकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5 हजार वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 3000 दोपहिया, 1500 से ज्यादा कार और अन्य वाहन शामिल हैं। वाहनों की हो रही बुकिंग और खरीदी को देखते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने नवरात्र के 9 दिन में 30000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई है।

GST exemption in CG: 1500 कारें और 3000 दोपहिया बिके

उनका कहना है कि वाहनों की पूछपरख के साथ इसकी डिमांड पिछले 10 दिन से हो रही है। नवरात्र के पहले दिन 3000 से ज्यादा और दूसरे दिन करीब 2000 वाहनों की डिलीवरी हुई। यह सामान्य दिनों की अपेक्षा 50 फीसदी से ज्यादा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान बाजार में मंदी का माहौल था लेकिन, इसके बाद हर साल इसकी मांग बढ़ रही है।

खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार कार, दोपहिया, मोपेड, स्कूटर और अन्य वाहन खरीद रहे हैं। बता दें कि दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूनतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक गिट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।

इस तरह मिली छूट

जीएसटी 2.0 लागू होने पर 1200 सीसी से कम के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से कम वाले डीजल इंजन वाली कारों पर 18 फीसदी जीएसटी है। पहले इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। 10 फीसदी तक इसके कम होने के कारण खरीदारों को सीधा इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही अतिरिक्त का लाभ मिलने से कारोबारी ग्रोथ हो रहा है। इस खरीदी से राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व में इजाफा होगा।

दोपहिया की जगह अब चार पहिया पसंद

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ऑटोमोबाइल कारोबारी मनीषराज सिंघानिया का कहना है कि दोपहिया की जगह चार पहिया खरीदना पसंद कर रहे है।

इसकी मुख्या वजह पहले जो कार 4.50 लाख रुपए में आती थी वह जीएसटी स्लैब के कम होने पर 3.50 लाख रुपए तक में मिल रही है। महंगी दोपहिया खरीदने पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत को देखते हुए कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। सामान्य तौर पर भारी छूट मिलने के कारण लोग घरेलू कार की डिमांड कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.