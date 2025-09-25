GST छूट का असर..! 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल..

GST exemption in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर नवरात्र पर जीएसटी 2.0 लागू होते ही शुरुआती दो दिन में बाजार में रौनक छा गई है। जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रेकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5 हजार वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 3000 दोपहिया, 1500 से ज्यादा कार और अन्य वाहन शामिल हैं। वाहनों की हो रही बुकिंग और खरीदी को देखते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने नवरात्र के 9 दिन में 30000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई है।