MOTN Survey: CM विष्णु देव साय के काम से कितनी खुश है जनता? MOTN के सर्वे ने खोल दिए पूरे राज… देखें

MOTN Survey: इंडिया टुडे–C Voter के Mood of the Nation (MOTN) सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कामकाज से अपने गृह राज्य में 41.9% उत्तरदाता अगस्त 2025 में संतुष्ट बताए। फरवरी 2025 में जहां उनके कामकाज से 39% लोग संतुष्ट थे, वहीं अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9% हो गया है। यानी महज छह महीनों में उनकी लोकप्रियता में 2.9% की बढ़त दर्ज हुई है। यह उछाल उन्हें देश के बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर ले आया है।