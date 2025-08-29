MOTN Survey: CM विष्णु देव साय के काम से कितनी खुश है जनता? MOTN के सर्वे ने खोल दिए पूरे राज… देखें

MOTN Survey: इंडिया टुडे–C Voter के Mood of the Nation (MOTN) सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कामकाज से अपने गृह राज्य में 41.9% उत्तरदाता अगस्त 2025 में संतुष्ट बताए। फरवरी 2025 में जहां उनके कामकाज से 39% लोग संतुष्ट थे, वहीं अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9% हो गया है। यानी महज छह महीनों में उनकी लोकप्रियता में 2.9% की बढ़त दर्ज हुई है। यह उछाल उन्हें देश के बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर ले आया है।
बता दें कि बड़े राज्यों के वर्ग में यह दूसरा स्थान बताता है। पहले स्थान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हैं। इससे पता चलता है कि गृह राज्य में उनकी स्वीकार्यता कई अन्य बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बराबर-ऊपर है।
फिलहाल इस सर्वे के आकंड़ो से यह तस्वीर साफ हो रही है कि भले ही विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री का पदभार मिले 2 साल भी पूरे नहीं हुए है, लेकिन लोगों के बीच ये और इनका काम बोल रहा है। साथ ही जनता इनके द्वारा किए गए कार्यों को सराह भी रही है।