CG News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा, जानें इस साल किसानों ने कितना ट्रैक्टर ख़रीदा डेटा जारी

कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हर सेक्टर में अच्छी ग्राहकी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हुए ट्रैक्टर की बिक्री का फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन इंडिया (फाडा) द्वारा इसका डेटा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार का असर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा प्रभाव ऑटोमोबाइल, सराफा, कपड़ा, लोहा और इलेक्ट्रानिक बाजार के साथ अन्य सेक्टरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के चलते ही ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर हो रहे है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीब 76 फीसदी लोग ग्रामीण और 24 फीसदी शहरी क्षेत्र में निवास करते है।