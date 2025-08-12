12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा, जानें इस साल किसानों ने कितना ट्रैक्टर ख़रीदा डेटा जारी

CG News: त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हर सेक्टर में अच्छी ग्राहकी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हुए ट्रैक्टर की बिक्री का फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन इंडिया (फाडा) द्वारा इसका डेटा जारी किया गया है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 12, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा, जानें इस साल किसानों ने कितना ट्रैक्टर ख़रीदा डेटा जारी
छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा ( photo Patrika)

CG News: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही इकॉनामी की रफ़्तार के चलते अर्थव्यवस्था के पैरामीटर में इजाफा हुआ है। इसके चलते इस साल जुलाई 2025 में रेकॉर्ड 349 रुपए से ज्यादा की 5821 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जबकि इसी अवधि में जुलाई 2024 के दौरान 5208 ट्रैक्टर बिके। इसमें पिछले साल की अपेक्षा इस बार 11.77 फीसदी का ग्रोथ हुआ है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिला। ऑटोमोबाइल, सराफा, कपड़ा और लोहा से लेकर इलेक्ट्रानिक बाजार में ग्रोथ देखने को मिल रहा है।

कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हर सेक्टर में अच्छी ग्राहकी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हुए ट्रैक्टर की बिक्री का फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन इंडिया (फाडा) द्वारा इसका डेटा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार का असर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा प्रभाव ऑटोमोबाइल, सराफा, कपड़ा, लोहा और इलेक्ट्रानिक बाजार के साथ अन्य सेक्टरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के चलते ही ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर हो रहे है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीब 76 फीसदी लोग ग्रामीण और 24 फीसदी शहरी क्षेत्र में निवास करते है।

वाहनों की बुकिंग

त्योहारी सीजन के दौरान इस साल रेकॉर्ड वाहनों की बिक्री की उमीद ऑटोमोबाइल डीलरों ने जताई है। उनका कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार गणेश उत्सव, नवरात्रि और दशहरा के दौरान 15 फीसदी तक इजाफा होगा। अभी से वाहनों की बुकिंग शुरू हो गई है। डिमांड को देखते हुए नई वैरायटी, अलग-अलग सेटमेंट और नए फीचर वाले वाहनों को लांच किया जा रहा है। त्योहारी में इस बार ऑटोमोबाइल कंपनियां विभिन्न दोपहिया से लेकर कार और अन्य वाहन ग्राहकों को उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटी हुई है।

रेकॉर्ड बिक्री की उमीद

कारोबारियों का कहना है कि त्योहारों के शुरू होते ही बाजार में धीरे-धीरे रौनक बढ़ रही है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों बढ़ रही डिमांड को देखते हुए बाजार में लगातार ग्रोथ हो रहा है। इसकी रतार और दीवाली के बाद भी बने रहने की उमीद है। बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान सराफा बाजार में करीब 2000 करोड़, गारमेट 800 करोड़, ऑटोमोबाइल में 4000 करोड़ से ज्यादा, इलेक्ट्रानिक 700-800 करोड़ और अन्य सेक्टरों में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है।

त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ रही डिमांड को देखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनियां विभिन्न मॉडलों के नए वाहन को लांच करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसे देखते हुए इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा कारोबार की उमीद है।

  • विवेक गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष, फाडा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 01:54 pm

Published on:

12 Aug 2025 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा, जानें इस साल किसानों ने कितना ट्रैक्टर ख़रीदा डेटा जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.