CG News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टरों की बिक्री में इजाफा, जानें इस साल किसानों ने कितना ट्रैक्टर ख़रीदा डेटा जारी

CG News: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही इकॉनामी की रफ़्तार के चलते अर्थव्यवस्था के पैरामीटर में इजाफा हुआ है। इसके चलते इस साल जुलाई 2025 में रेकॉर्ड 349 रुपए से ज्यादा की 5821 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जबकि इसी अवधि में जुलाई 2024 के दौरान 5208 ट्रैक्टर बिके। इसमें पिछले साल की अपेक्षा इस बार 11.77 फीसदी का ग्रोथ हुआ है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिला। ऑटोमोबाइल, सराफा, कपड़ा और लोहा से लेकर इलेक्ट्रानिक बाजार में ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हर सेक्टर में अच्छी ग्राहकी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हुए ट्रैक्टर की बिक्री का फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन इंडिया (फाडा) द्वारा इसका डेटा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार का असर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा प्रभाव ऑटोमोबाइल, सराफा, कपड़ा, लोहा और इलेक्ट्रानिक बाजार के साथ अन्य सेक्टरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के चलते ही ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर हो रहे है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के करीब 76 फीसदी लोग ग्रामीण और 24 फीसदी शहरी क्षेत्र में निवास करते है।
त्योहारी सीजन के दौरान इस साल रेकॉर्ड वाहनों की बिक्री की उमीद ऑटोमोबाइल डीलरों ने जताई है। उनका कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार गणेश उत्सव, नवरात्रि और दशहरा के दौरान 15 फीसदी तक इजाफा होगा। अभी से वाहनों की बुकिंग शुरू हो गई है। डिमांड को देखते हुए नई वैरायटी, अलग-अलग सेटमेंट और नए फीचर वाले वाहनों को लांच किया जा रहा है। त्योहारी में इस बार ऑटोमोबाइल कंपनियां विभिन्न दोपहिया से लेकर कार और अन्य वाहन ग्राहकों को उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटी हुई है।
कारोबारियों का कहना है कि त्योहारों के शुरू होते ही बाजार में धीरे-धीरे रौनक बढ़ रही है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों बढ़ रही डिमांड को देखते हुए बाजार में लगातार ग्रोथ हो रहा है। इसकी रतार और दीवाली के बाद भी बने रहने की उमीद है। बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान सराफा बाजार में करीब 2000 करोड़, गारमेट 800 करोड़, ऑटोमोबाइल में 4000 करोड़ से ज्यादा, इलेक्ट्रानिक 700-800 करोड़ और अन्य सेक्टरों में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है।
त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ रही डिमांड को देखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनियां विभिन्न मॉडलों के नए वाहन को लांच करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसे देखते हुए इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा कारोबार की उमीद है।