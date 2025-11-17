IND vs SA 2nd ODI Match: टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी FREE एंट्री

IND vs SA 2nd ODI Match in Raipur: शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं आज छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मीडिया से चर्चा कर मैच की तैयारियों और टिकटों के दाम घोषित किए हैं। ( CG News ) बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं वे 24 नवंबर से खरीद सकते है वहीं ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी।