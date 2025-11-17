Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IND vs SA 2nd ODI Match: टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी FREE एंट्री

IND vs SA 2nd ODI Match: 3 दिसंबर को रायपुर में भारत और भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इसे लेकर आज छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने टिकट के दाम तय कर दिए है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 17, 2025

ind vs SA ODI Match in raipur

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों के दाम घोषित ( Photo - Patrika )

IND vs SA 2nd ODI Match in Raipur: शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं आज छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मीडिया से चर्चा कर मैच की तैयारियों और टिकटों के दाम घोषित किए हैं। ( CG News ) बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं वे 24 नवंबर से खरीद सकते है वहीं ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी।

IND vs SA 2nd ODI Match: कब से शुरू होगी टिकट की बिक्री ?

रायपुर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ जोरो शोरो से तैयारी कर रही है। वहीं मुकाबले को लेकर बढ़़ रही उत्सुकता के बीच टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान आज हो गया। बताया कि टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी। लोग आधिकारिक वेबसाइट www.ticketgini.in में जाकर टिकट बुक सकते सकते हैं। संघ ने सलाह दी है कि लोग ऑनलाइन ही टिकट खरीदें इससे भीड़ से बचत होगी।

24 नवंबर से ऑफलाइन

वहीं जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना पसंद करते हैं, वे 24 नवंबर से रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जाकर खरीद सकते हैं। दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार दोनों तरीकों में से किसी का चयन कर टिकट खरीद सकते हैं।

टिकट प्राइस लिस्ट (स्टैंड–वाइस)

इस बार टिकट की कीमतें कैटेगरी के आधार पर तय की गई हैं। साथ ही इस बार स्टूडेंट्स को राहत देते हुए टिकट दर में कटौती की है। पिछली बार 1000 रुपए की टिकट अब 800 रुपए में उपलब्ध होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपरा वैध स्टूडेंट ID दिखाना होगा। जिसके बाद ही कम कीमत पर टिकट दी जाएगी। इसके अलावा संघ ने दिव्यांग बच्चों के लिए ​फ्री एंट्री का ऐलान किया है।

आम दर्शकों के लिए स्टैंड टिकट

1500 रुपए
2500 रुपए
3000 रुपए
3500 रुपए

प्रिमियम कैटेगरी

सिल्वर -6000 gate 12से एंट्री
गोल्ड - 8000
प्लैटिनम - 10000 gate 15 से एंट्री
कॉर्पोरेट- 20000 per seat gate 12-15 से एंट्री

स्टूडेंट टिकट 800- 1500 सीट रहेगी।
अपर 1500
लोअर - 2500
लोअर 5- 3500

मैच में जनरेटर से जलेगी फ्लड लाइट

वर्तमान समय में स्टेडियम में फ्लड लाइट जलानेे योग बिजली का कनेक्शन नहीं है। केवल जनरल कनेक्शन 200 किलोवाट का है। फ्लड लाइट (100 केवी) प्रत्येक हाई मास्ट लाइट के लिए स्टेडियम में 6 हाई मास्ट लाइट लगे हैं, जलाने के लिए ही केवल 600 केवी की जरूरत होगी। इसलिए पूरा मैच जनरेटर में कराया जाएगा। जनरेटर से वनडे मैच कराने में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिदिन का खर्च आएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 06:07 pm

Published on:

17 Nov 2025 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IND vs SA 2nd ODI Match: टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी FREE एंट्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

SP साहब सिर्फ FIR… एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो, करणी सेना चीफ ने गृहमंत्री से कहा- मैं नहीं डरता

karni sena, CG News
रायपुर

Chunky Pandey interview: नेपोटिज्म के सवाल पर चंकी पांडे का मजाकियां अंदाज, बोले- पांडे यहां पांडे वहां…

chunky pandey interview
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सियासत गर्म! BJP बोली- किसानों का वादा पूरा कौन करेगा…

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सियासत गर्म! BJP बोली- किसानों का वादा पूरा कौन करेगा...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच…

CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच...(photo-patrika)
रायपुर

वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम…

वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.