IND vs SA 2nd ODI Match: टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी FREE एंट्री

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों के दाम घोषित ( Photo - Patrika )
IND vs SA 2nd ODI Match in Raipur: शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं आज छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मीडिया से चर्चा कर मैच की तैयारियों और टिकटों के दाम घोषित किए हैं। ( CG News ) बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं वे 24 नवंबर से खरीद सकते है वहीं ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी।
रायपुर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ जोरो शोरो से तैयारी कर रही है। वहीं मुकाबले को लेकर बढ़़ रही उत्सुकता के बीच टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान आज हो गया। बताया कि टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी। लोग आधिकारिक वेबसाइट www.ticketgini.in में जाकर टिकट बुक सकते सकते हैं। संघ ने सलाह दी है कि लोग ऑनलाइन ही टिकट खरीदें इससे भीड़ से बचत होगी।
वहीं जो लोग ऑफलाइन टिकट लेना पसंद करते हैं, वे 24 नवंबर से रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जाकर खरीद सकते हैं। दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार दोनों तरीकों में से किसी का चयन कर टिकट खरीद सकते हैं।
इस बार टिकट की कीमतें कैटेगरी के आधार पर तय की गई हैं। साथ ही इस बार स्टूडेंट्स को राहत देते हुए टिकट दर में कटौती की है। पिछली बार 1000 रुपए की टिकट अब 800 रुपए में उपलब्ध होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपरा वैध स्टूडेंट ID दिखाना होगा। जिसके बाद ही कम कीमत पर टिकट दी जाएगी। इसके अलावा संघ ने दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री एंट्री का ऐलान किया है।
1500 रुपए
2500 रुपए
3000 रुपए
3500 रुपए
सिल्वर -6000 gate 12से एंट्री
गोल्ड - 8000
प्लैटिनम - 10000 gate 15 से एंट्री
कॉर्पोरेट- 20000 per seat gate 12-15 से एंट्री
स्टूडेंट टिकट 800- 1500 सीट रहेगी।
अपर 1500
लोअर - 2500
लोअर 5- 3500
वर्तमान समय में स्टेडियम में फ्लड लाइट जलानेे योग बिजली का कनेक्शन नहीं है। केवल जनरल कनेक्शन 200 किलोवाट का है। फ्लड लाइट (100 केवी) प्रत्येक हाई मास्ट लाइट के लिए स्टेडियम में 6 हाई मास्ट लाइट लगे हैं, जलाने के लिए ही केवल 600 केवी की जरूरत होगी। इसलिए पूरा मैच जनरेटर में कराया जाएगा। जनरेटर से वनडे मैच कराने में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिदिन का खर्च आएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग