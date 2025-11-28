Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

India vs South Africa ODI: दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू, 3 दिसंबर को मुकाबला, जानें टिकटों का रेट…

India vs South Africa ODI Series 2025: मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी है। 28 नवंबर शाम 5 बजे से दूसरे फेज की टिकट बिक्री शुरू होगी।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 28, 2025

दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू(photo-patrika)

दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू(photo-patrika)

India vs South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी है। 28 नवंबर शाम 5 बजे से दूसरे फेज की टिकट बिक्री शुरू होगी। इसमें करीब 17 हजार टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। ऑफलाइन टिकट इनडोर स्टेडियम में मिलेगा।

मैच को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पहले फेज में 46 हजार में से करीब 18 हजार यानी 36 प्रतिशत टिकट बिक चुके हैं। वो भी 15 से 20 मिनट में ही सारे टिकट बिक गए थे। वीआईपी टिकट 6000 से स्टेडियम की वीआईपी सीटों की रेट 6000 रुपए से शुरू हैं। सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000 रुपए, गोल्ड की 8000 और प्लेटियम की रेट 1000 रुपए है।

India vs South Africa ODI: टिकटों का रेट

जनरल कैटेगरी

छात्रों अपर स्टैंड-3: 800 रुपए

जनरल अपर स्टैंड 2 व 4: 1500 रु.

जनरल अपर स्टैंड 1, 5, 6, 10: 2500

लोअर लेवल स्टैंड 2, 4, 7, 9: 2500

लोअर लेवल स्टैंड 5, 6 और 10ए: 3000 रुपए

लोअर लेवल स्टैंड 10बी: 3500 रुपए

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

28 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / India vs South Africa ODI: दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू, 3 दिसंबर को मुकाबला, जानें टिकटों का रेट…

