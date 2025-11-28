India vs South Africa ODI: दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू, 3 दिसंबर को मुकाबला, जानें टिकटों का रेट…

दूसरे चरण के टिकट बिक्री इनडोर स्टेडियम में आज से शुरू(photo-patrika)
India vs South Africa ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी है। 28 नवंबर शाम 5 बजे से दूसरे फेज की टिकट बिक्री शुरू होगी। इसमें करीब 17 हजार टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। ऑफलाइन टिकट इनडोर स्टेडियम में मिलेगा।
मैच को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पहले फेज में 46 हजार में से करीब 18 हजार यानी 36 प्रतिशत टिकट बिक चुके हैं। वो भी 15 से 20 मिनट में ही सारे टिकट बिक गए थे। वीआईपी टिकट 6000 से स्टेडियम की वीआईपी सीटों की रेट 6000 रुपए से शुरू हैं। सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000 रुपए, गोल्ड की 8000 और प्लेटियम की रेट 1000 रुपए है।
जनरल कैटेगरी
छात्रों अपर स्टैंड-3: 800 रुपए
जनरल अपर स्टैंड 2 व 4: 1500 रु.
जनरल अपर स्टैंड 1, 5, 6, 10: 2500
लोअर लेवल स्टैंड 2, 4, 7, 9: 2500
लोअर लेवल स्टैंड 5, 6 और 10ए: 3000 रुपए
लोअर लेवल स्टैंड 10बी: 3500 रुपए
