रायपुर

Indian Railways: दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

Indian Railways: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 5 फेरे के लिए दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) व शालीमार के बीच चलेगी।

गाड़ी संख्या 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) स्टेशन से 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी। जो कि यहां से शाम 5.10 बजे रवाना होगी और रात को 10.25 बजे रायपुर पहुंचेगी। यहां से भाटापार, बिलासपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 2 बजे शालीमार स्टेशन पहुंचेगी।

इसी तरह गाड़ी 08866 शालीमार से 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। जो कि शालीमार से दोपहर 3.35 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9.20 बजे रायपुर स्टेशन आएगी। इस गाड़ी में 2 एसएलआरडी, 5 सामान्य, 8 स्लीपर, 2एसी-3, 1 एसी-2 सहित कुल 18 कोच की सुविधा है।

दुर्ग-निजामुद्दीन के बीच 8 फेरों के लिए फेस्टिवल स्पेशल

रेलवे की ओर से दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग के बीच 8 फेरों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08760 दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 10. 45 बजे रवाना होगी। जो कि 11.20 बजे रायपुर और अगले दिन सुबह 11.10 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08761 हर सोमवार को निजामुद्दीन से 12.30 बजे निकलेगी और उसके अगले दिन दोपहर 1.50 बजे रायपुर होते हुए 3 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी।

Published on:

23 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railways: दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

