Indian Railways: दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा

रेलवे की ओर से दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग के बीच 8 फेरों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08760 दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 10. 45 बजे रवाना होगी। जो कि 11.20 बजे रायपुर और अगले दिन सुबह 11.10 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08761 हर सोमवार को निजामुद्दीन से 12.30 बजे निकलेगी और उसके अगले दिन दोपहर 1.50 बजे रायपुर होते हुए 3 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी।