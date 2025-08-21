Bilaspur Railway Station: 392 करोड़ की लागत से बनने वाले बिलासपुर स्टेशन का काम ठप, यात्रियों को बढ़ी परेशानी…

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जोनल मुख्यालय का रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत 392 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने मार्च 2025 में झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को टेंडर जारी कर साइट सौंप दी थी। लेकिन, चार माह बीत जाने के बाद भी काम की रतार बेहद धीमी है।