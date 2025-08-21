Bilaspur Railway Station: 392 करोड़ की लागत से बनने वाले बिलासपुर स्टेशन का काम ठप, यात्रियों को बढ़ी परेशानी…

Bilaspur Railway Station: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जोनल मुख्यालय का रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत 392 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने मार्च 2025 में झाझरिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को टेंडर जारी कर साइट सौंप दी थी। लेकिन, चार माह बीत जाने के बाद भी काम की रतार बेहद धीमी है।
शुरुआत में कुछ छोटे-मोटे काम जरूर हुए, लेकिन ठेकेदार कंपनी के डायरेक्टर सुशील झाझरिया रिश्वत मामले में जेल जाने के बाद काम लगभग ठप पड़ गया है। अब तक साइट पर बड़ा निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा होने की उमीद धुंधली पड़ रही है।
प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। यहां 800 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाला अत्याधुनिक वेटिंग हॉल, शॉपिंग कॉप्लेक्स, फूड कोर्ट और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन मौजूदा हालात में यात्रियों को सुविधा मिलने के बजाय निर्माण अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है।
निर्माण कार्य के चलते स्टेशन का मुय गेट और कई एंट्री प्वाइंट बंद कर दिए गए हैं। टिकट काउंटर, इंक्वायरी और पीआरएस को अस्थायी जगहों पर शिट कर दिया गया है। स्थिति से अनजान यात्री रोज़ाना वेंडरों और कर्मचारियों से पूछताछ करते नज़र आते हैं। पार्किंग व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई है, जिसके चलते आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है।
स्टेशन री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हाल ही में ठेका कंपनी से प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि वीआईपी एंट्री, पार्सल कार्यालय का काम चल रहा है। शुरुआत में फाउंडेशन के काम हो रहे हैं, तय समय पर कार्य पूर्ण हो जाएगा।
अमृत भारत के तहत तीन बड़े स्टेशनों को री-डेवलपमेंट के लिए चुना गया था। इसमें बिलासपुर जोनल मुयालय के साथ रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन दोनों स्टेशनों में काम अब तक 15 से 20 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। सिर्फ बिलासपुर स्टेशन ही सबसे पीछे है, जहां अब तक कोई काम नहीं हुआ है।
392 करोड़ की लागत से होगा स्टेशन री-डेवलपमेंट।
मार्च 2025 में झाझरिया कंस्ट्रक्शन को मिला ठेका।
काम पूरा करने की डेडलाइन 14 मार्च 2028
स्टेशन में बनना है 1150 वाहनों की पार्किंग
स्टेशन के दोनों ओर बड़े एंट्री-एग्जिट गेट
3 फुट ओवरब्रिज, 31 लिट के अलावा बनेंगे 22 एस्केलेटर
1700 वर्ग मीटर में होगा कमर्शियल एरिया
स्टेशन में 9, 10, 11 नंबर नए प्लेटफॉर्म।
ट्रेन मूवमेंट सुगम बनाने के लिए आरओआर निर्माण।