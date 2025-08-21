CG News: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, अस्पतालों पर लटके ताले

हड़ताल के दौरान, एनएचएम कर्मचारियों ने रैली निकाली और जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम मोदी की गारंटी का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने याद दिलाया कि सरकार ने 100 दिनों में मांगें पूरी करने का वादा किया था, जो अब तक अधूरा है। इसके साथ ही, प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।