भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में, 1 लाख से ज्यादा GPU होंगे स्थापित, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

एआई सेज का निर्माण ‘इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी’ नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 22 में हो रहा है। यहां देश का पहला अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर पार्क होगा, जो केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की शुरुआत है। यह पहल नवा रायपुर को भविष्य में एआई और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करेगी। ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए इसमें अत्याधुनिक कूलिंग सिस्टम का उपयोग होगा, जो ऊर्जा खपत में लगभग 70 फीसदी तक की बचत करेगी। यह इसे भारत के सबसे उन्नत डेटा सेंटर पार्कों में से एक बनाता है।