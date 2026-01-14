Teachers Consolidation: राज्य सरकार का बड़ा कदम, 112 पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 23 दिसंबर 2025 को जारी संविलियन आदेश/निर्देश के अनुक्रम में संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। निर्णय अनुसार 8 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले लगभग एक लाख 28 हजार 800 शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) और 2 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले लगभग 16 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जा चुका है।