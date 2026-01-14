Teachers Consolidation: राज्य सरकार का बड़ा कदम, 112 पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन

राज्य सरकार का बड़ा कदम (photo source- Patrika)
Teachers Consolidation: स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के संविलियन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। मंगलवार को 112 शिक्षकों का संविलियन किया गया है, जिनमें 100 शिक्षक पंचायत संवर्ग से और 12 शिक्षक नगरीय निकाय संवर्ग से हैं। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सेवा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 23 दिसंबर 2025 को जारी संविलियन आदेश/निर्देश के अनुक्रम में संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। निर्णय अनुसार 8 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले लगभग एक लाख 28 हजार 800 शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) और 2 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले लगभग 16 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जा चुका है।
Teachers Consolidation: राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्राप्त पालन प्रतिवेदन के अनुसार धमतरी जिले से 1, खैरागढ़- छुईखदान- गंडई से 4, बलरामपुर से 3, बलौदाबाजार से 1, रायगढ़ से 5 शिक्षक का पंचायत या नगरीय निकाय संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।
इसी प्रकार राजनांदगांव से 1, सरगुजा से 83, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 2, सुकमा से 1, जांजगीर-चांपा से 2, जशपुर से 1, गरियाबंद से 4, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 1, बिलासपुर से 1, कोंडागांव से 1 और कोरिया जिले से 1 शिक्षक का पंचायत अथवा नगरीय निकाय संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।
