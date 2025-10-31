International Savings Day: आज से ही शुरू करें ‘100 रुपए की हैबिट’, कल बनेगा लाखों का फंड

International Savings Day: हर साल 31 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग छोटी-छोटी बचतों से बड़ा भविष्य बना सकें। छत्तीसगढ़ परिमंडल डाक सेवाएं निदेशक दिनेश मिस्त्री ने बताया कि पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हर वर्ग के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं। ( CG News ) युवा हों या वरिष्ठ नागरिक सभी के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं जैसे रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस)। मिस्त्री ने बताया कि इन योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही समीक्षा के बाद तय होती हैं, ताकि ग्राहकों को अधिकतम लाभ मिल सके।