International Savings Day: आज से ही शुरू करें ‘100 रुपए की हैबिट’, कल बनेगा लाखों का फंड

आज से ही शुरू करें ‘100 रुपए जमा करने की हैबिट ( Photo Patrika )
International Savings Day: हर साल 31 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग छोटी-छोटी बचतों से बड़ा भविष्य बना सकें। छत्तीसगढ़ परिमंडल डाक सेवाएं निदेशक दिनेश मिस्त्री ने बताया कि पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हर वर्ग के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं। ( CG News ) युवा हों या वरिष्ठ नागरिक सभी के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं जैसे रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस)। मिस्त्री ने बताया कि इन योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही समीक्षा के बाद तय होती हैं, ताकि ग्राहकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
सबसे बेहतर: रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ)
क्यों: कम रकम (100रुपए/माह से) से शुरुआत की जा सकती है। अनुशासित बचत की आदत बनती है। पीपीएफ में लंबी अवधि (15 साल) के बाद बड़ा फंड तैयार होता है और पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।
सुझाव: हर महीने वेतन मिलते ही 500 रुपए से 1000 आडी या पीपीएफ में जमा करें यह फोर्स्ड सेविंग की तरह काम करेगा।
सबसे बेहतर: पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट + आरडी। सुकन्या समृद्धि योजना (यदि बेटी है)
क्यों: घर का बजट बनाते समय हर महीने थोड़ी रकम आसानी से अलग रखी जा सकती है। सुकन्या योजना में बेटियों की पढ़ाई और शादी दोनों के लिए सरकारी सुरक्षा + अच्छा ब्याज (8.2%) मिलता है।
सुझाव: घर खर्च से 200 से 500 रुपए बचाकर हर महीने आरडी में डालें। 5 साल बाद अच्छा फंड बनेगा।
सबसे बेहतर: मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) या पीपीएफ
क्यों: अगर एकमुश्त रकम (जैसे बोनस) मिलती है, तो एमआईएस में डालकर हर महीने स्थिर ब्याज आय पाई जा सकती है। पीपीएफ से रिटायरमेंट फंड तैयार होता है।
सुझाव: एक खाते में सुरक्षित ब्याज और दूसरे में दीर्घकालीन बचत दोनों रखें।
सबसे बेहतर: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस)
क्यों: नियमित मासिक आय मिलती है। ब्याज दर सबसे अधिक (लगभग 8.2%) और सरकारी गारंटी के साथ।
सुझाव: रिटायरमेंट फंड 60-70% एससीएसएस में और एमआईएस में लगाएं।
