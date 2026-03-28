IPL 2026: रायपुर एयरपोर्ट में देख सकेंगे आईपीएल, टर्मिनल के भीतर लगाए गए प्रोजेक्टर और एलईडी

रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। इसके साथ ही करीब 100 इंच की एक दूसरी स्क्रीन भी स्थापित की गई है, ताकि फ्लाइट का इंतजार कर रहे अधिक से अधिक लोग लाइव मैच का आनंद ले सकें। यात्री यहां बैठकर आराम से मैच देख पा रहे हैं, जिससे फ्लाइट का इंतजार बोरिंग न होकर मनोरंजक अनुभव में बदल रहा है।