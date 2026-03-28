CG Online Betting: छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, छोटे शहर बने नया अड्डा…

CG Online Betting: छत्तीसगढ़ में महादेवबुक जैसे कई ऐप और वेबसाइट हैं, जिनसे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चल रहा है। क्रिकेट सट्टा अब तिल्दा-नेवरा, भाटापारा, गोबरानवापारा, आरंग, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, आरंग जैसे छोटे शहरों में भी बड़े पैमाने पर चलने लगा है। महादेवबुक की तरह गजानंद, अरुण शक्ति आदि बेङ्क्षटग ऐप चल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में युवक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगा रहे हैं। आगामी आईपीएल के मुकाबले को लेकर शहर के कई बड़े खाईवाल भी सक्रिय हो गए हैं।