IPS Promotion: छत्तीसगढ़ में IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी की सूची, देखें नाम

जारी आदेश के अनुसार, 2001 बैच में एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) पद पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में डॉ. आनंद छाबड़ा का एकमात्र नाम शामिल है। वे इस बैच से एडीजी बनने वाले अकेले अधिकारी हैं। वहीं 2008 बैच में पुलिस महानिरीक्षक (IG) पद पर पदोन्नति पाने वालों में प्रशांत कुमार अग्रवाल और मिलना कुर्रे शामिल हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल को भविष्य में मिड-करियर प्रशिक्षण के फेज-IV में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।