कभी भी हो सकती है IPS अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, तैयार हो रही सूची

इस बदलाव के तहत महासमुंद में नए एसपी की तैनाती के साथ ही धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, कवर्धा जिले में भी पुलिस मुखिया बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल के एडीसी को भी बदला जा सकता है। इसे कमिश्नरी लागू करने के पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संभावित फेरबदल को लेकर विभागीय स्तर पर सलाह मशविरा किया जा रहा है। इसके आधार पर एएसपी स्तर के अधिकारियों को रायपुर कमिश्नरी में लाया जाएगा।