रायपुर

कभी भी हो सकती है IPS अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, तैयार हो रही सूची

IPS Transfer News: डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश में आईपीएस अफसरों की प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इसे लेकर गृह विभाग संभावित सूची तैयार करने में जुट गई है…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 10, 2025

Breaking ( Patrika File Photo )

IPS Transfer News: प्रदेश में जल्द ही आईपीएस अफसरों की प्रशासनिक सर्जरी होगी। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी सूची जारी किए जाने की संभावना है। महासमुंद के एसपी आशुतोष सिंह के सीबीआई में पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा जा रहा है। वहीं, रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने वाला है। ( CG News ) जिसके लिए पुलिस मुयालय और गृह विभाग संभावित अधिकारियों की सूची तैयार करने में जुटे हैं। सीएम हाउस से स्वीकृति मिलते ही इसे जारी किया जाएगा।

IPS Transfer News: इन जिलों में बदले जा सकते हैं पुलिस मुखिया

इस बदलाव के तहत महासमुंद में नए एसपी की तैनाती के साथ ही धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, कवर्धा जिले में भी पुलिस मुखिया बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल के एडीसी को भी बदला जा सकता है। इसे कमिश्नरी लागू करने के पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संभावित फेरबदल को लेकर विभागीय स्तर पर सलाह मशविरा किया जा रहा है। इसके आधार पर एएसपी स्तर के अधिकारियों को रायपुर कमिश्नरी में लाया जाएगा।

पीएचक्यू डीजीपी कांफ्रेंस की तैयारी में जुटा

गृह विभाग और पीएचक्यू के अधिकारी नवा रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक होने वाली 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगे हैं। बता दें कि तीन दिवसीय इस समेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। इस दौरान नक्सल, नारकोटिक्स, साइबर फ्रॉड, आंतरिक कानून व्यवस्था और घुसपैठियों को वापस भेजने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी।

Published on:

10 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कभी भी हो सकती है IPS अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, तैयार हो रही सूची

