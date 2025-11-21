ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़! मोबाइल–सोशल मीडिया जांच में भिलाई के 4 नाबालिग गिरफ्तार, पाकिस्तान से मिल रही थी ट्रेनिंग..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुडे़ भिलाई के 4 अन्य नाबालिग को पकड़ा है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। सुपेला थाना क्षेत्र में रहने वाले चारों का कनेक्शन पहले पकडे़ गए दो नाबालिगों से मिला है। उक्त सभी को पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुडे़ लोग उकसाने वाले हिंसक गेम भेजकर उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने लगे।