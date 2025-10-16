CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी

राज्य में बढ़ती आबादी इसके आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों की जरूरत के मुताबिक रिमोट सेसिंग पद्धति से सरकारी विभागों को लगातार डेटा मिलता रहेगा। हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में विज्ञान प्रौद्योगिकी और सरकारी विभागों के आला अधिकारियों की मैराथन बैठक में इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया, जिसके बाद नागपुर स्थित इसरो के रिजनल रिमोट सेसिंग सेंटर (आरआरएससी) को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्यों में से सरकारी विभागों के कार्यों को स्पेस सर्विलांस के जरिए नजर रखना भी है।