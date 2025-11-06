Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

Kailash Kher Interview: आज के युग में शक्ल प्रेम की है। लोग पत्र भी लिख रहे हैं लोग। वॉट्सएप पर भी एक से एक मैसेज भेजते हैं। 90% जिंदगी मनुष्य झूठ बोलकर जी रहे हैं पर कुछ पगले हैं...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 06, 2025

प्रेम की क्या परिभाषा है? पत्रिका के सवाल पर सिंगर कैलाश खेर ने दिया जवाब ( Photo - Patrika )

Kailash Kher Interview: जब हम अपने धर्म में होते है तो धर्म ही प्रेम है, भक्ति है, आस्था है और वही हमारी श्रद्धा। यदि हम अपने कर्तव्यों में रहेंगे तो इस धरती पर प्रेम पनपेगा, चालाकी नहीं पलपेगी। ( CG News ) आज के युग में शक्ल प्रेम की है। लोग पत्र भी लिख रहे हैं लोग। वॉट्सएप पर भी एक से एक मैसेज भेजते हैं। 90% जिंदगी मनुष्य झूठ बोलकर जी रहे हैं पर कुछ पगले हैं, दीवाने हैं जो बेबाकी से जीना चाहते हैं।

आबादियों में दहशत का भी मंजर आएगा। गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। दैर-ओ-हरम के वाब उड़ाते चले चलो तुम जिसकी खोज में हो वो दर भी आएगा। अपने-अपने कर्तव्यों में यदि आप रहे तो प्रेम है, वर्ना सब ढकोसला। जाने-माने गायक कैलाश खैर ने यह बातें पत्रिका के सवाल आपके लिए प्रेम की क्या परिभाषा है? पर कही।

Kailash Kher Interview: जिंदगी मिल गई यही बहुत बड़ा टिकट है

पॉलिटिक्स ज्वाइन के सवाल पर बोले, यह सब समय समय का खेल है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पद भी मिल जाता है परंतु वह जागते नहीं और कितने लोग ऐसे हैं जो बिना पद के भी जागे हुए हैं। मैं कह रहा हूं आपको टिकट मिले या ना मिले इस पृथ्वी पर जिंदगी मिल गई यही बहुत बड़ा टिकट है। आपको लगता है टिकट मिल जाएगा तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी पर टिकट मिलते ही जिंदगी और कांटे में फंस जाएगी। भगवान ने आपको जितना दिया या जहां आप हैं।

भूलन द मेज का संस्मरण सुनाया

छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म भूलन द मेज का टाइटल ट्रैक मैंने गाया था। गाने तो हम काफी गा रहे हैं। अलग- अलग भाषाओं के भी गा रहे हैं परंतु छत्तीसगढ़िया फिल्म में जो हमने गाया उस गाने के बोल कुछ इस तरह के थे मैं एक पांव पर स्वयं कूद-कूद कर गा रहा था।

नौजवानों के लिए दिया संदेश

यूनिक कहने से नहीं होता यूनिक करने से होता है। उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नति शील देश नहीं होता टैंक, तोप, विमानों से। उन्नतिशील देश होता है उन्नति शील नौजवानों से।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 01:18 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

पीएम और शाह (Getty Images)
रायपुर

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

kailash kher in raipur
रायपुर

CG News: राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजे गए सुनील सोनी, 5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी ने बताई पूरी कहानी

CG News: राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजे गए सुनील सोनी, 5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी ने बताई पूरी कहानी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.