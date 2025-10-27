CG News: पीएम मोदी ने मन की बात’ में जिस कपिल की तारीफ की, वे बोले - नवा रायपुर में बनेगा झील और मियावाकी वन,

कपिल ने कहा कि पानी का संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल जरूरी है। पुराने समय में झीलें, कुएं और पेड़ जीवन का हिस्सा थे। इन्हें बचाकर और नए पेड़ लगाकर हम पानी बचा सकते हैं, मिट्टी अच्छी रख सकते हैं और हवा साफ कर सकते हैं। यही सोच हमें इस काम के लिए प्रेरित करती है। यूएसए के डालस (टेक्सास) में जॉब कर रहे कपिल शर्मा का कहना है कि अब लक्ष्य है कि सरकार और बड़े कॉर्पोरेट समूहों के साथ मिलकर इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर गति दी जाए। हम साथ मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर ही करेंगे।