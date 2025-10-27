CG News: पीएम मोदी ने मन की बात’ में जिस कपिल की तारीफ की, वे बोले - नवा रायपुर में बनेगा झील और मियावाकी वन,

CG News: रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी के मोवा निवासी और पर्यावरणप्रेमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपिल शर्मा (42 )की सराहना की। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने बेंगलूरु की झीलों को नया जीवन देने का अद्भुत कार्य किया है। पत्रिका से खास बातचीत में कपिल शर्मा ने बताया कि मैं रामसागरपारा में पला-बढ़ा।
पिता प्रमोद शर्मा समाज के प्रमुख रहे हैं। परिवार में समाजसेवा की भावना रही है, जिसने मेरे व्यक्तित्व में भी पर्यावरण के प्रति समर्पण का बीज बोया। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव में 5 झीलों का प्रस्ताव सीईओ की तरफ से आया है जबकि नवा रायपुर में एक बड़ी झील और एक मियावाकी वन विकसित करने की तैयारी है।
कपिल ने कहा कि पानी का संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल जरूरी है। पुराने समय में झीलें, कुएं और पेड़ जीवन का हिस्सा थे। इन्हें बचाकर और नए पेड़ लगाकर हम पानी बचा सकते हैं, मिट्टी अच्छी रख सकते हैं और हवा साफ कर सकते हैं। यही सोच हमें इस काम के लिए प्रेरित करती है। यूएसए के डालस (टेक्सास) में जॉब कर रहे कपिल शर्मा का कहना है कि अब लक्ष्य है कि सरकार और बड़े कॉर्पोरेट समूहों के साथ मिलकर इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर गति दी जाए। हम साथ मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर ही करेंगे।
बेंगलूरु में अपने संगठन से-ट्रीज के माध्यम से कपिल शर्मा ने 2007 से पौधारोपण और झील संरक्षण की दिशा में काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हमने एक छोटे स्वयंसेवी प्रयास के रूप में काम शुरू किया था जो आज देशव्यापी हरित आंदोलन बन चुका है। छत्तीसगढ़ में यह पहल अब रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कांकेर और बस्तर जिलों में फैल रही है। पहले चरण में रायपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ संभागों में झीलों के पुनर्जीवन पर जोर दिया जाएगा। कपिल के भाई राहुल भी उनके साथ जुड़ गए हैं। शर्मा परिवार का अनाज का पुश्तैनी काम है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग