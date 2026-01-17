17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने भेजा पत्र, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर।सोने और चांदी के भाव में इन दिनों अत्यधिक उतार-चढ़ाव चल रहा है। इससे आम उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में हैं। हर शहर में भाव अलग-अलग है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 17, 2026

सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने भेजा पत्र, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर। केन्द्रीय बजट 2026-2027 के लिए उद्योग व व्यापार क्षेत्र से सुझाव भेजे जा रहे हैं। सराफा व्यवसाय को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को प्रेषित सुझाव में रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी जो वर्तमान में 6 प्रतिशत है, उसे समाप्त करने और जीएसटी दो प्रतिशत रखनेे एवं कार्ड स्वाइप चार्ज कम करने के लिए पत्र भेजा है ताकि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सके।

मालू ने कहा कि सराफा व्यवसाय को बजट से बड़ी उम्मीद है कि बाजार को प्रोत्साहित करने वाली कुछ नीतिगत विषयों पर वित्त मंत्री प्राथमिकता देंगी। क्योंकि देश के हर नागरिक, घर, परिवार व समाज में सोने व चांदी के जेवर की जरूरत शादी-विवाह में पड़ती है।

यह समाज के संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सोने और चांदी के भाव में इन दिनों अत्यधिक उतार-चढ़ाव चल रहा है। इससे आम उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में हैं। हर शहर में भाव अलग-अलग है। जिस प्रकार लंदन एवं न्यूयॉर्क में मेटल एक्सचेंज है उसी प्रकार भारत में भी मेटल एक्सचेंज की स्थापना की जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को सोने और चांदी के सही भाव की जानकारी मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 01:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने भेजा पत्र, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

liquor scam case: सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, EOW की पूछताछ हुई पूरी

liquor scam case: सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, EOW की पूछताछ हुई पूरी
रायपुर

ए भाई जरा देख कर चलो, ट्रैफ‍िक रूल्‍स की अनदेखी करना पड़ सकता है भारी, पता नहीं कब किस रास्ते से गुजरते आ जाए चालान

ए भाई जरा देख कर चलो, ट्रैफ‍िक रूल्‍स की अनदेखी करना पड़ सकता है भारी, पता नहीं कब किस रास्ते से गुजरते आ जाए चालान
रायपुर

CG News: 3 लाख से अधिक किसान टोकन से वंचित, 8 लाख की बारी नहीं आई, 24 हजार बड़े किसानों भी इंतजार में

CG News: 3 लाख से अधिक किसान टोकन से वंचित, 8 लाख की बारी नहीं आई, 24 हजार बड़े किसानों भी इंतजार में
रायपुर

गतका खेल में रायपुर में उतरेंगे देशभर के 230 खिलाड़ी, 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आज से

गतका खेल में रायपुर में उतरेंगे देशभर के 230 खिलाड़ी, 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आज से
रायपुर

यूपीएससी कोचिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी, इस तारीख को दस्तावेज सत्यापन

यूपीएससी कोचिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी, इस तारीख को दस्तावेज सत्यापन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.