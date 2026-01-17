सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने भेजा पत्र, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर। केन्द्रीय बजट 2026-2027 के लिए उद्योग व व्यापार क्षेत्र से सुझाव भेजे जा रहे हैं। सराफा व्यवसाय को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को प्रेषित सुझाव में रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी जो वर्तमान में 6 प्रतिशत है, उसे समाप्त करने और जीएसटी दो प्रतिशत रखनेे एवं कार्ड स्वाइप चार्ज कम करने के लिए पत्र भेजा है ताकि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सके।
मालू ने कहा कि सराफा व्यवसाय को बजट से बड़ी उम्मीद है कि बाजार को प्रोत्साहित करने वाली कुछ नीतिगत विषयों पर वित्त मंत्री प्राथमिकता देंगी। क्योंकि देश के हर नागरिक, घर, परिवार व समाज में सोने व चांदी के जेवर की जरूरत शादी-विवाह में पड़ती है।
यह समाज के संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सोने और चांदी के भाव में इन दिनों अत्यधिक उतार-चढ़ाव चल रहा है। इससे आम उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में हैं। हर शहर में भाव अलग-अलग है। जिस प्रकार लंदन एवं न्यूयॉर्क में मेटल एक्सचेंज है उसी प्रकार भारत में भी मेटल एक्सचेंज की स्थापना की जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को सोने और चांदी के सही भाव की जानकारी मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग