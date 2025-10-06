छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी, 5 दिन पहले आया मानसून…

रायपुर मौसम केंद्र ने राज्य के 26 जिलों के लिए बिजली गिरने और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। इनमें रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा समेत अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खेतों या खुले इलाकों में काम करते समय बिजली गिरने से बचने के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।