मौसम में होगा बड़ा बदलाव: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक होगी झमाझम बारिश, IMD ने दी चेतावनी

एक चिन्हित निन दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में इसी स्थान पर बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर गहरा अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से कई हिस्सों में बारिश हो सकती है।