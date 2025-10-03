Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

मौसम में होगा बड़ा बदलाव: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक होगी झमाझम बारिश, IMD ने दी चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग ने एक बार फिर शुक्रवार से अगले दो दिनों तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है।

2 min read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 03, 2025

भारी बारिश की चेतावनी (पत्रिका फोटो)

भारी बारिश की चेतावनी (पत्रिका फोटो)

CG Weather Update: मौसम विभाग ने एक बार फिर शुक्रवार से अगले दो दिनों तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि, मौसम तंत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं जिससे द्रोणिका रेखा में परिवर्तन हो रहा है। इधर, गुरुवार को दुर्ग जिले में बारिश नहीं हुई जिससे उमस का ग्राफ 89 फीसदी पहुंच गया। घरों के भीतर उमस से जबरदस्त बेचैनी बढ़ाई। आउटर में भी राहत नहीं मिली।

दिन में निकली तेज धूप के बाद अधिकतम तापमान सामान्य पर स्थिर रहा, लेकिन पारा 31.6 डिग्री सेल्सिसय रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इस दिन पहले बुधवार की रात में दुर्ग जिले में 1.6 मिमी. बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें आग में घी का काम किया। रात में हल्की बारिश के बाद भीगी जमीन पर जैसे ही अगली सुबह तपते सूरज की किरणे पड़ी, वैसे ही उमस का ग्राफ और बढ़ गया।

CG Weather Update: अभी कैसा है मौसम तंत्र

एक चिन्हित निन दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में इसी स्थान पर बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर गहरा अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से कई हिस्सों में बारिश हो सकती है।

  • भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की सभावना है, लेकिन रायपुर और दुर्ग संभाग में भी इसके प्रभाव से बारिश हो सकती है।
  • 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की सभावना है।
  • 3 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी और एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की सभावना है।
  • 4 अक्टूबर को प्रदेश के मध्य भाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
  • 3 अक्टूबर को प्रबल हवा गति के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में खड़ी फसलों को कुछ नुकसान हो सकता है।

मौसम तंत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून गुजर चुका है। यह पोस्ट मानसून की बारिश है। - एचपी चंद्रा, मौसम विशेषज्ञ, आईएमडी

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, बन रहा ये चक्रवाती सिस्टम, IMD ने दी चेतावनी
भिलाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 10:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / मौसम में होगा बड़ा बदलाव: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक होगी झमाझम बारिश, IMD ने दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

टूटी छत, गंदगी और अव्यवस्था: हाईकोर्ट निर्देशों के बावजूद मुक्तिधाम बेहाल, सदन में भी उठा था मुद्दा

हाईकोर्ट (फोटो-पत्रिका)
भिलाई

सीएसवीटीयू का नया नियम: छात्रों को अब एबीसी आईडी के साथ करना होगा नामांकन आवेदन, नहीं तो… जानें क्या है ये?

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
भिलाई

सफेद कार में 3 लड़के अवैध रूप से कर रहे थे ये काम, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखकर उड़े होश

crime news
भिलाई

Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

Bhilai News: बीएसपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी धमनभट्ठी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता
भिलाई

दुर्ग-भिलाई को बरहमपुर से मिली सीधी रेल सेवा, दो दशक पुरानी मांग पूरी होने पर आंध्र व उत्कलवासियों में खुशी की लहर

लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई लोगों की मांग (Pc: Patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.