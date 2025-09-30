CG Weather Update: 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, बन रहा ये चक्रवाती सिस्टम, IMD ने दी चेतावनी

इसके प्रभाव से मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश संभावित है। 5 अक्टूबर के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। एक अन्य सिस्टम तैयार होता दिख रहा है, जिसमें उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर समुद्र तल के नजदीक एक चक्रवात भी बन रहा है। यह दोनों सिस्टम मिलकर मौसम तंत्र को प्रभावित करेंगे, जिससे बारिश होना संभावित है। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना बेहद कम है।