जाते-जाते भिगो रहा मानसून… अगले कुछ दिनों तक इस जिले में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानें IMD की भविष्यवाणी

गौरतलब हो कि जाते वक्त मौसम ने जोरदार वापसी की है और लवन सहित अंचल में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। कभी-कभी बारिश इतनी तेज हो रही है कि एक घण्टे में नगर पूरा तरबतर हो जा रहा है। जगह-जगह पर पानी भरने से नगर की सड़कें तालाब बन जा रही है। जिसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी लवन नगर के बाजार चौक से संतोषी माता मंदिर जाने वाली मार्ग पर पानी भरने से हो रही है। हालांकि यह पानी दो चार घण्टों के लिए भर रहा है। यह पानी नगर पंचायत लवन की पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल रही है।