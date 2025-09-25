छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी! मूसलाधार बारिश की बनी संभावना, इन जिलों में बढ़ेगा खतरा

मौसम विभाग ने बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां अगले तीन घंटों के दौरान मध्यम गरज-चमक के साथ 15 मिमी प्रति घंटे से अधिक की भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।