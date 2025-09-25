Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी! मूसलाधार बारिश की बनी संभावना, इन जिलों में बढ़ेगा खतरा

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, बालोद में भारी बारिश का खतरा। अगले 3 घंटे बेहद खतरनाक, बिजली गिरने और जलभराव से सावधान रहें।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 25, 2025

छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी (Photo source- Patrika)

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी और मध्यम बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बालोद जिले में जहां तेज़ बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है, वहीं रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोरबा समेत आठ जिलों में लगातार बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

CG Weather Alert: रेड अलर्ट – बालोद ज़िला

मौसम विभाग ने बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां अगले तीन घंटों के दौरान मध्यम गरज-चमक के साथ 15 मिमी प्रति घंटे से अधिक की भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

ऑरेंज अलर्ट – 8 जिले प्रभावित

राज्य के अन्य जिलों-कोरबा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, एमएमएसी, केसीजी और कबीरधाम—के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज़ हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है।

अगले 3 घंटों तक रहेगा असर

यह अलर्ट अगले तीन घंटे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यात्रियों को यात्रा टालने और किसानों को फसल व उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी-नालों और पुल-पुलियों पर जाने से बचने की अपील भी की गई है।

सुरक्षा के निर्देश

बिजली गिरने की आशंका के चलते बारिश के समय पेड़ों के नीचे न खड़े हों।

खुले मैदान और ऊंची जगहों से दूर रहें।

घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कम से कम करें।

निचले इलाकों और जलभराव वाली जगहों से दूरी बनाए रखें।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

CG Weather Alert: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क मोड पर आ गई हैं। बालोद समेत प्रभावित जिलों में अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

