Weather Update: मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 13 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी

वहीं, बस्तर और बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। सरसींवा में सबसे ज्यादा 40 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। आज (शुक्रवार) राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, सेंट्रल छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।