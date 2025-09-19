Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Weather Update: मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 13 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी

Weather Update: अगले चार दिन छत्तीसगढ़ में बारिश कम, लेकिन उमस और तेज धूप बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 13 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

4 दिन बारिश पर ब्रेक (Photo source- Patrika)
Weather Update: छत्तीसगढ़ का मौसम इन दिनों चरम रूप में है। अगले चार दिनों तक बारिश थमने से जहां धूप और उमस लोगों को बेहाल करेगी, वहीं 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले चार दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश और इससे जुड़ी गतिविधियों में कमी रहेगी। इस दौरान तेज धूप और उमस बढ़ सकती है। हालांकि, बीच-बीच में कहीं-कहीं हल्की फुहारें या रिमझिम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों में सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

Weather Update: मौसम सामान्य रहने की उम्मीद

वहीं, बस्तर और बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। सरसींवा में सबसे ज्यादा 40 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। आज (शुक्रवार) राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, सेंट्रल छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

नदी-नाले उफान पर

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से कन्हर नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। क्षेत्र के तालाब और बांध लबालब भर चुके हैं। जल संसाधन विभाग की टीमें बांधों और जलाशयों की लगातार निगरानी कर रही हैं। जिले में अब तक 1455.5 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 56% ज्यादा है।

सबसे ज्यादा और सबसे कम बारिश

Weather Update: प्रदेश में अब तक औसतन 1059.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बलरामपुर में सबसे ज्यादा 1464.6 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से 56% अधिक है। वहीं, बेमेतरा में सबसे कम 491.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 50% कम है। बस्तर, राजनांदगांव और रायगढ़ जैसे जिलों में वर्षा सामान्य के आसपास रही है।

Published on:

19 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, 13 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी

