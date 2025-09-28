CG Weather News: आसमान में छाई रही काली घटा, तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में हुई रिमझिम बारिश…

CG Weather News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मानसून का असर अश्विन माह में भी जारी है। हर दूसरे दिन रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम बार-बार बदल रहा है। कभी उमस भरी गर्मी तो कभी ठंडी और बारिश से मौसम में ठंडकता घुल जाती है। रूक-रूककर हो रही बारिश के बाद भी जिले में औसत वर्षा अब तक पांच फीसदी कम हुई है।प्रदेश में चार तरह के अलग-अलग द्रोणिका और चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। इसका असर कोरबा जिले में पड़ रहा है। इससे मौसम बार-बार बदल रहा है।