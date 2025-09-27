CG Weather News: सुबह तेज धूप, शाम को हुई रुक-रुककर बूंदा बांदी! बारिश से धान की फसल को लाभ…

हालांकि दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। शाम तक बादलों से लगातार बारिश होने लगी। देर रात तक आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक यह बारिश धान की फसल के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में किसानों ने राहत की सांस ली है क्योंकि यह पानी खेतों में नमी बनाए रखने में मदद करेगा।