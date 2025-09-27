CG Weather News: सुबह तेज धूप, शाम को हुई रुक-रुककर बूंदा बांदी! बारिश से धान की फसल को लाभ…

CG Weather News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार को दोपहर तक मौसम सामान्य दिनों की तरह रहा और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग दिनभर परेशान रहे।
हालांकि दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। शाम तक बादलों से लगातार बारिश होने लगी। देर रात तक आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक यह बारिश धान की फसल के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में किसानों ने राहत की सांस ली है क्योंकि यह पानी खेतों में नमी बनाए रखने में मदद करेगा।
कोरबा शहर के साथ-साथ कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा और अन्य उपनगरीय इलाकों में भी रुक-रुककर वर्षा होती रही। वहीं, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भी जिले में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
इस बारिश से जहां किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं लगातार बदलते मौसम के कारण बढ़ी उमस और आर्द्रता लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह दी है।