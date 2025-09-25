Monsoon In CG: 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर तक बारिश का यलो अलर्ट जारी, एक साथ कई सिस्टम एक्टिव… IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर को 78.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। महासमुंद विकासखंड में 39.६ मिमी बारिश हुई। सरायपाली में 88 मिमी, बसना में 119 मिमी, पिथौरा में 92 मिमी, बागबाहरा में 63 मिमी, कोमाखान में 65 मिमी, कुल 78.५ मिमी बारिश दर्ज की गई। एक जून से अब तक महासमुंद में 639 मिमी, सरायपाली में 912 मिमी, बसना में 814 मिमी, पिथौरा में 1079 मिमी, बागबाहरा में 771 मिमी, कोमाखान में 819.५ मिमी हुई। जिले में एक जून से अब तक 842 मिमी बारिश हो चुकी है। औसत से 15 फीसदी कम बारिश हुई है।