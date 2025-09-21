बारिश ने दिया धोखा… छत्तीसगढ़ के ये 40 जलाशय सूखे, किसानों की बढ़ी परेशानी, देखें रिपोर्ट

जानकारी हो कि जिले में कमजोर बारिश का असर अभी से दिखाई देने लगा है। एक तरफ भूजल स्तर की भरपाई नहीं हो पाई है। यूं कहें कि गर्मी के दिन में कम हुआ जलस्तर अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिले में जल प्रबंधन के तहत चारों विकासखंड के अलग-अलग गांवों में बनाए गए छोटे जलाशयों में से 70 फीसदी जलाशय में क्षमता के विपरीत आधे से कम पानी है। आने वाले समय में बारिश नहीं होने की स्थिति में जलाशयों का जलस्तर नहीं बढ़ने से गर्मी के दिनों में निस्तारी करना मुश्किल हो सकता है।