Big Incident: पिकनिक या मौत का स्पॉट! बिलासपुर के 3 युवक हसदेव नदी में डूबे, गोताखोरों ने शुरू की तलाश

आपको बता दें कि देवरी चिचोली अब पिकनिक स्पाट नहीं बल्कि मौत का स्पॉट बन चुका है। जिला प्रशासन को चाहिए कि अब इसे बंद देना चाहिए। यहां हर साल चार से पांच लोगों की मौत डूबने से जाती है। विजय अग्रवाल जब यहां एसपी थे तब यहां कई तरह के उपाय किए थे। जगह जगह सूचना पटल लगवाया था। पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके अलावा दुर्घटना वाले स्थान पर बेनर पोस्टर लगवाए थे। इसके बाद भी लोग यहां मस्ती के मूड में स्नान करते हैं फिर गहरे पानी में चले जाते हैं। फिर निकल नहीं पाते।