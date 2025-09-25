शराब घोटाला… चैतन्य 6 अक्टूबर, दीपेन्द्र 29 सितंबर तक रिमांड पर, नेताओं पर EOW की सख्ती…

बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस घोटाले में पप्पू बंसल को आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। इसके बाद भी ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। शराब घोटाले के आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने पर विरोध जताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि जांच के दौरान मिले इनपुट की वास्तविकता के संबंध में पूछताछ करनी है।