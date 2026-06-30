छत्तीसगढ़ BJP में कई पदों पर नई नियुक्तियां! महिला मोर्चा की संभाग, जिला और सहप्रभारियों के नामों का ऐलान

जारी सूची के अनुसार, हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। हेमलता चंद्राकर रायपुर शहर से हैं, जबकि सुषमा खलको रायगढ़ से हैं। दुर्ग संभाग में शीतल नायक (बालोद) को प्रभारी और वर्षा सिंह (मुंगेली) को सहप्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। बस्तर संभाग की जिम्मेदारी रंजीता रंधावा (कांकेर) को प्रभारी और जानकी कोरस (बीजापुर) को सहप्रभारी के रूप में मिली है। इसी तरह बिलासपुर संभाग के लिए फुलेश्वरी पैकरा (सरगुजा) को प्रभारी और किरण साहू (राजनांदगांव) को सहप्रभारी बनाया गया है। सरगुजा संभाग में किरण मरकाम (कोरबा) को प्रभारी और रजनी तिवारी (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है।