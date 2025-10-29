CG News: साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अस्वस्थ, अस्पताल में भर्ती

CG News: हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल (89) अस्वस्थ हैं। उन्हें सोमवार की शाम राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।