CG News: साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अस्वस्थ, अस्पताल में भर्ती

सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल (Photo Patrika)
CG News: हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल (89) अस्वस्थ हैं। उन्हें सोमवार की शाम राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देश और प्रदेश में मौजूद उनके प्रशंसकों और साहित्यकारों को जैसे ही शुक्ल के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली वे उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने लगे। बता दें कि हाल ही में उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
