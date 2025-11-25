लाल सलाम कहकर दिग्विजय सिंह ने हिड़मा को दी श्रद्धांजलि! BJP ने बताया शर्मनाक कृत्य

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एकजुट हुए प्रदर्शनकारी अचानक माडवी हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने 'माडवी हिडमा अमर रहे' कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' और 'माडवी हिडमा जिंदाबाद' जैसे नारे लगाने लगे। इस दौरान प्रदर्शकारियों हिंसक हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया। हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी करने के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये छोटे बच्चे हैं। उन्हें अलग-अलग तरह से भड़काया गया है, वह असलियत से अनजान हैं। वह बस्तर आएं और यहां 25 साल के युवाओं से मुलाकात करें।