Raipur news: रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, मालगाड़ी की छत पर चढ़ते ही युवक की हो गई मौत, मचा हड़कंप

तभी एक अज्ञात युवक गाड़ी के ऊपर चढ़कर तार को टच कर दिया जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था।बहरहाल, जीआरपी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर, घटना के बाद रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया।