CG Accident: रायपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार नई कार दुकान में जा घुसी, बच्ची गंभीर रूप से घायल

प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।पुलिस द्वारा दुर्घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कैलाशपुरी रोड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घायल बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतत निगरानी बनाए हुए है।