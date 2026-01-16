CG Accident: रायपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार नई कार दुकान में जा घुसी, बच्ची गंभीर रूप से घायल

Road accident in CG (Representational Photo)
CG Accident: रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में आज शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कैलाशपुरी रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना अचानक और तेज था कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। दुकान में घुसने के बाद कार ने काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुकान का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में आरोपी कार चालक का नाम सामने आया है जिसका नाम है भूपेंद्र परशुराम नगर निवासी है और आरोपी बैंककर्मी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वही गरीबों के मकान को उजाड़ने वाले आरोपी से पुलिस खानापूर्ति मुआवजा दिलाने की बात कह रही है।दुकान मालिक शेख असलम ने बताया कि कार चालक एक नई कार सिट्रोन (क्रमांक CG-04-TR-8866) को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला था। तेज रफ्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे उनकी दुकान में जा घुसा।
हादसे के समय दुकान में मौजूद नाबालिग बच्ची कार की चपेट में आ गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है।घटना की सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना प्रभारी शील आदित्य सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कार चालक को हिरासत में ले लिया और वाहन को जब्त कर लिया है।
प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।पुलिस द्वारा दुर्घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सके। इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कैलाशपुरी रोड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घायल बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतत निगरानी बनाए हुए है।
