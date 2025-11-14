CG Crime: गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, एमपी-महाराष्ट्र नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार

CG Crime: खमतराई इलाके में पिछले दिनों गौ तस्करी का मामला सामने आया। इसमें तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के गौ तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस ने इससे जुड़े दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक मेटल पार्क में ट्रक सीजी 04 जेडी 9815 को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। ट्रक में 24 गौवंश बरामद हुए। इनमें से 5 की मौत हो चुकी थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक उमेश दावड़े को पकड़ा। पूछताछ में उमेश ने खुलासा किया कि अपने साथी विवेक तिवारी और विकास तिवारी के साथ मिलकर खैरागढ़ से 30 मवेशी को नागपुर ले जा रहे थे।
रास्ते में 6 मवेशी ट्रक से कूदकर भाग निकले। बाकी को रायपुर होते हुए नागपुर ले जा रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने विकास तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में विवेक तिवारी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
जांजगीर में भी दर्ज है मामला: आरोपी विवेक के खिलाफ पामगढ़ (जांजगीर चांपा) में भी पशु अधिनियम के तहत केस दर्ज है। आरोपियों का मवेशी तस्करी का बड़ा नेटवर्क है। सुनियोजित ढंग से अलग-अलग राज्य से मवेशियों को इकट्ठा करके नागपुर ले जाते हैं। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग