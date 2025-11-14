CG Crime: गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, एमपी-महाराष्ट्र नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक मेटल पार्क में ट्रक सीजी 04 जेडी 9815 को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। ट्रक में 24 गौवंश बरामद हुए। इनमें से 5 की मौत हो चुकी थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक उमेश दावड़े को पकड़ा। पूछताछ में उमेश ने खुलासा किया कि अपने साथी विवेक तिवारी और विकास तिवारी के साथ मिलकर खैरागढ़ से 30 मवेशी को नागपुर ले जा रहे थे।