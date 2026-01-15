15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव, सहायक वन संरक्षक और वनक्षेत्रपाल पदों में इन छात्रों को मिलेगा 50% आरक्षण

CG News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा समय-समय पर रिक्तियों के आधार पर सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर की परीक्षा ली जाती रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 15, 2026

CGPSC Exam: कल से शुरू होगी CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा, एग्जाम में शामिल होने से पहले देखें महत्वपूर्ण निर्देश नहीं तो...

CG News: राज्य सरकार ने राजपत्र में जरुरी संशाेधन करते हुए सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के 50% पद वानिकी विषय के छात्रों के लिए आरक्षित कर दिया है।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा समय-समय पर रिक्तियों के आधार पर सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर की परीक्षा ली जाती रही है।

सहायक वन संरक्षक का पद द्वितीय श्रेणी का जबकि रेंजर का पद इंस्पेक्टर लेवल का होता है। पहले भर्ती के लिए विज्ञान गणित के स्नातक छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता थी, फॉरेस्ट्री के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। वन बाहुल्य होने के बावजूद वानिकी से स्नातक और स्नातक छात्र के रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिए जाते थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 11:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव, सहायक वन संरक्षक और वनक्षेत्रपाल पदों में इन छात्रों को मिलेगा 50% आरक्षण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: मड़ई मेला में विवाद के बाद खूनी बवाल, चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना में एक की मौत

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश
रायपुर

CG News: राजिम कुंभ में होगा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह, 200 जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में, इस तारीख तक करवा के पंजीयन

बेटी के सात फेरे होने से ठीक पहले पिता की हुई मौत गांव के लोगों ने बेटी का कराया विवाह दमोह. जिले के हटा तहसील अंतर्गत आने वाले चकरदा गांव में एक व्यक्ति की मौत बेटी के सात फेरे लेने से कुछ घंटों पहले हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने मानवता की मिशाल पेश करते हुए बेटी का विवाह रचवाया और विदा किया। घटना 15 जनवरी की है। जानकारी अनुसार १५ जनवरी की रात करीब 11 बजे अशोक रैकवार 42 की अचानक मौत हो गई। जबकि अगले दिन की सुबह मृतक अशोक की बेटी शांति रैकवार का विवाह संपन्न होना था। इधर, पिता की मौत के बाद घर में हिंदू रिवाजों के अनुसार सूतक हो गया और बेटी का विवाह रूकने की स्थिति तक पहुंच गया। इसी दौरान गांव के लोगों ने आगे आकर बेटी का विवाह दूसरे गांव धूमा के मंदिर से संपन्न कराया। इस विवाह को दोनों गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से संपन्न कराया। बेटी के पिता के रूप में धूमा गांव निवासी भग्गन रैकवार बने और कन्यादान किया। इधर, इस तरह होने वाले विवाह में दूल्हे अंकित के परिजनों का भी सहयोग रहा। गांव के पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि सूतक के कारण घर में विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए समीपस्थ गांव के मंदिर से विवाह कराया गया है। वहीं इसी घटनाक्रम में एक और बात यह सामने आई कि मृतक अशोक की आठ बेटियां हैं, जिनमें अभी दो बेटियों का विवाह हुआ है। अशोक लंबे समय से कैंसर रोग से पीडि़त चल रहे थे और ऐन मौके पर अशोक की सांसें थम गईं।
रायपुर

Ind vs nz raipur tickets price: रायपुर में 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुकाबला, क्रिकेट संघ ने टिकट को लेकर दी जानकारी

raipur cricket stadium news
रायपुर

Raipur news: रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, मालगाड़ी की छत पर चढ़ते ही युवक की हो गई मौत, मचा हड़कंप

Accident by train near railway crossing in Amroha
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अनियमितता, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, 31 कर्मचारी हुए निलंबित

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अनियमितता, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, 31 कर्मचारी हुए निलंबित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.