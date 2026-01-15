CG News: वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव, सहायक वन संरक्षक और वनक्षेत्रपाल पदों में इन छात्रों को मिलेगा 50% आरक्षण

सहायक वन संरक्षक का पद द्वितीय श्रेणी का जबकि रेंजर का पद इंस्पेक्टर लेवल का होता है। पहले भर्ती के लिए विज्ञान गणित के स्नातक छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता थी, फॉरेस्ट्री के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। वन बाहुल्य होने के बावजूद वानिकी से स्नातक और स्नातक छात्र के रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिए जाते थे।