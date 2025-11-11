रायपुर एयरपोर्ट पर बड़े बदलाव की तैयारी! 2030 तक तय होगा टैरिफ, PPP मोड पर संचालन का रोडमैप तैयार…

अथॉरिटी ने इस संबंध में 30 अक्टूबर को एक कंसल्टेशन पेपर भी प्रस्तुत किया है। टैरिफ निर्धारण के विभिन्न प्रस्तावों पर अब आम यात्रियों के साथ जनप्रतिनिधि, एयरलाइंस, निकायों से सुझावों मंगाया गया है। टैरिफ को लेकर 14 नवंबर को नई दिल्ली में प्राधिकरण के कार्यालय में बैठक प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2022 में घोषणा के बाद रायपुर स्थित माना एयरपोर्ट को पीपीपी मोड में देने के लिए लगातार कवायद चल रही है।