रायपुर एयरपोर्ट पर बड़े बदलाव की तैयारी! 2030 तक तय होगा टैरिफ, PPP मोड पर संचालन का रोडमैप तैयार...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर देने की तैयारियां तेज हो चुकी है। इस संबंध में वर्ष 2030 तक के लिए हवाई किराए से लेकर सुविधाएं व अन्य प्रस्तावों के टैरिफ के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने मसौदा तैयार कर लिया है। माना एयरपोर्ट के दूसरे कंट्रोल पीरिएड के लिए एयरोनॉटिकल सेवाओं के संबंध में 2030 तक के लिए टैरिफ दरें तय होगी।
अथॉरिटी ने इस संबंध में 30 अक्टूबर को एक कंसल्टेशन पेपर भी प्रस्तुत किया है। टैरिफ निर्धारण के विभिन्न प्रस्तावों पर अब आम यात्रियों के साथ जनप्रतिनिधि, एयरलाइंस, निकायों से सुझावों मंगाया गया है। टैरिफ को लेकर 14 नवंबर को नई दिल्ली में प्राधिकरण के कार्यालय में बैठक प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2022 में घोषणा के बाद रायपुर स्थित माना एयरपोर्ट को पीपीपी मोड में देने के लिए लगातार कवायद चल रही है।
अब टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों के आधार पर यह माना जा रहा है कि 2030 तक के लिए टैरिफ निर्धारण में पीपीपी मोड को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट को निजी हाथों में लीज पर दिया जाता है। नियम व शर्तें तय की जाती है, जिसके मुताबिक कंपनी को काम करना होता है।
टैरिफ निर्धारण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैठक आयोजित होगी। ऐसे व्यक्ति जो ऑफलाइन शामिल होना चाहते हैं वे 12 नवंबर तक अपनी उपस्थिति की जानकारी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के ई-मेल पर भेज सकते हैं, वहीं बैठक में ऑनलाइन शामिल होने के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट में न्यूज एंड अनाउंसमेंट टैब में जानकारी दी जाएगी।
किसी भी एयरपोर्ट को पीपीपी मोड पर देने का फैसला केंद्र का है। टैरिफ निर्धारण को लेकर प्राधिकरण से सुझाव आमंत्रित हैं। इस संबंध में कोई भी आम आदमी सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
राज्य से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के मुताबिक यात्री किराए और अन्य हवाई सेवाओं में महंगाई न हो इसका ध्यान रखना होगा। एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर जाने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना बढ़ेगी साथ ही सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। एयरपोर्ट में वर्तमान में पार्किंग से लेकर बैगेज काउंटर, कार्गो व अन्य सुविधाओं में काफी संभावनाएं हैं।
देश के 25 एयरपोर्ट को पीपीपी मोड पर देने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर-2022 में एक सूची जारी की गई थी, जिसमें रायपुर एयरपोर्ट भी शामिल रहा। साथ ही भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, चैन्नई, विजयवाड़ा, वड़ौदरा, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, देहरादून व राजामुंदरी एयरपोर्ट के नाम भी शामिल किए गए थे।
