CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में बड़ी अनियमितता, 2067 क्विंटल धान की कमी, निरीक्षण में हुआ खुलासा

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान उपार्जन कार्य समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आईसीसीसी के सतर्क ऐप के माध्यम से सभी धान खरीदी केंद्रों की रियल टाइम निगरानी एवं सतत जांच की जा रही है। इसी कड़ी में धान खरीदी केंद्र कुंरा (धरसींवा) की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 735 क्विंटल धान की कमी पाई गई।
इसके अतिरिक्त भिलाई समिति में लगभग 500 क्विंटल, कुरा समिति में 384 क्विंटल तथा बारटोरी समिति में 448 क्विंटल धान कम पाया गया, जो गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ समितियों में नियमों के विरुद्ध प्लास्टिक बोरियों से सीधे जूट बोरियों में धान की पलटी की जा रही थी, जबकि नियमानुसार ढेरी लगाकर धान खरीदी किया जाना अनिवार्य है।
किस्मवार स्टैक प्लानिंग नहीं की
निरीक्षण के दौरान पता चला कि खरीदी प्रभारी द्वारा किस्मवार स्टैक प्लानिंग नहीं की गई थी। साथ ही पूर्व दिवस में खरीदे गए धान की विधिवत स्टैकिंग न कर खाली स्थान में बोरियों को फैलाकर रखा गया था। जो स्पष्ट रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं समितियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
