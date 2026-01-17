CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में बड़ी अनियमितता, 2067 क्विंटल धान की कमी, निरीक्षण में हुआ खुलासा

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान उपार्जन कार्य समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आईसीसीसी के सतर्क ऐप के माध्यम से सभी धान खरीदी केंद्रों की रियल टाइम निगरानी एवं सतत जांच की जा रही है। इसी कड़ी में धान खरीदी केंद्र कुंरा (धरसींवा) की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 735 क्विंटल धान की कमी पाई गई।