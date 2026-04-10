CG Board Exam: आठवीं बोर्ड की परीक्षा में बड़ी लापरवाही, प्रश्नपत्र में हुई अदला-बदली, परेशान हुए विद्यार्थी

हाल ही में 8 वीं बोर्ड परीक्षा में लापरवाही उजागर हुई थी। प्रश्नपत्रों में कई ऐसे सवाल शामिल थे, जिनके उत्तर लिखने के लिए स्थान ही निर्धारित नहीं किया गया था। इस चूक ने परीक्षा केंद्रों में छात्रों को असमंजस और परेशानी में डाल दिया। शिक्षकों के अनुसार, प्रश्नपत्र के प्रश्न क्रमांक 17 में 10 अंकों का प्रश्न ‘अथवा’ विकल्प के साथ दिया गया था, लेकिन दोनों ही विकल्पों के उत्तर के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं था।