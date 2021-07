तीसरी लहर में कुपोषित बच्चों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती, इन बातों का रखें ध्यान

Fear of Third wave of Corona: छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या जरूर कम हो रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए इन बच्चों में असर अधिक पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।